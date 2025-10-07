Минфин ожидает стабилизации финансовой ситуации в Росгеологии к 2028 году

Есть план, по которому за три года холдинг должен выйти на самообслуживание тех средств, которые останутся у него в долговой нагрузке, отметили в ведомстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Минфин РФ ожидает, что финансовая ситуация в Росгеологии стабилизируется к 2028 году, заявила первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова на заседании комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

"Мы консолидировали весь долг холдинга в один большой кредитный договор. Мы высвободили часть ликвидности, которая в текущей ситуации тратилась бы на погашение процентов, реструктуризировали этот большой кредит, растянули его по годам. В 2025 году предусмотрели субсидирование этого кредита, потому что мы не видим возможности у холдинга самостоятельно оплачивать проценты даже с учетом реструктуризации. В целом, у нас есть план, по которому за три года холдинг должен выйти на самообслуживание тех средств, которые останутся у него в долговой нагрузке. <…> Считаем, что к 2028 году [финансовая ситуация] полностью стабилизируется", - сказала Окладникова.