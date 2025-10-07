Минфин 8 октября проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД двух выпусков

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ проведет 8 октября аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), говорится в материалах министерства.

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26249 с погашением 16 июня 2032 года и ОФЗ-ПД выпуска 26247 с погашением 11 мая 2039 года в объеме остатков, доступных для размещения в этих выпусках.

Заявки на аукционы можно подать через Мосбиржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу.

Расчеты по заключенным сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.