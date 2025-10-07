МВФ назвал неопределенность эффектом от пошлин Трампа

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Введение таможенных пошлин администрацией президента США Дональда Трампа привело к росту неопределенности на валютных рынках. Такой вывод содержится в аналитической главе доклада Международного валютного фонда (МВФ) по вопросам глобальной финансовой стабильности, представленном 7 октября.

В нем отмечается, что "на фоне изменений глобального экономического ландшафта, спровоцированных развитием торговой политики, изменением цепочек поставок и геополитической напряженностью, рост неопределенности после апрельских объявлений об американских пошлинах выявил привычные и новые закономерности". Так, эксперты отмечают, что "спрос нерезидентов на доллары США на спотовом рынке вырос, хотя и не так резко", как, к примеру, во время пандемии COVID-19.

При этом стала "более заметна" разница в торговых подходах тех или иных стран. В докладе отмечается, что "некоторые экономики перешли к чистым продажам доллара". Эксперты также указывают на "рост спроса на хеджирование" в качестве меры "защиты от будущего падения стоимости доллара" среди небанковских институтов.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Позднее американский лидер менял тарифную ставку в отношении ряда стран.