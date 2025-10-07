ВТО повысила прогноз роста товарооборота в мире в 2025 году в 2,6 раза

Показатель первой половины года превзошел ожидания экспертов организации

ЖЕНЕВА, 7 октября. /ТАСС/. Эксперты Всемирной торговой организации (ВТО) повысили прогноз глобального торгового оборота в 2025 году с 0,9% до 2,4%. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте организации.

Согласно докладу, в первой половине 2025 года мировой товарооборот превзошел ожидания экспертов "благодаря росту расходов на товары, связанные с искусственным интеллектом, резкому увеличению импорта в Северную Америку в преддверии повышения тарифов и активной торговле между остальными странами мира". На этом фоне "экономисты ВТО повысили прогноз роста товарооборота на 2025 год до 2,4%". В августе они прогнозировали рост всего на 0,9%.

Отмечается, что увеличение товарооборота в 2025 году также обусловлено "благоприятными макроэкономическими условиями, поскольку дезинфляция, поддерживающая фискальная политика и напряженная ситуация на рынке труда с высоким спросом на рабочую силу способствовали росту реальных доходов и расходов в крупных экономиках".

В то же время эксперты организации ожидают, что в 2026 году рост торговли будет замедляться по мере того, как в полной мере будут проявляться последствия повышения тарифов. Ожидается, что это будет происходить "в течение всего года". В этой связи экономисты ВТО понизили прогноз роста мирового товарооборота с 1,8% до 0,5%.

Они также прогнозируют замедление мирового экспорта услуг с 6,8% в 2024 году до 4,6% в 2025 году и 4,4% в 2026 году, указывается в докладе.