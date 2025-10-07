Международные резервы РФ в сентябре обновили исторический максимум

Показатель составил $713,301 млрд

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 1 октября 2025 года составили $713,301 млрд, что на 3,46% (или на $23,843 млрд) выше показателя на начало сентября, говорится в сообщении ЦБ.

На 1 октября 2024 года международные резервы РФ составляли $633,737 млрд.

За сентябрь 2025 года валютные резервы снизились на 0,78% - до $431,087 млрд, а стоимость монетарного золота в резервах увеличилась на 10,68% и составила $282,213 млрд, обновив исторический максимум.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.