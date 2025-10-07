В Москве объем промышленного производства вырос почти на 6%

Ежегодно в городе открывают 150 технологичных компаний

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Индекс промышленного производства обрабатывающих отраслей в Москве вырос почти на 6% в период с января по август. Динамичнее всего рос выпуск одежды, текстиля, химической продукции и фармацевтических субстанций, электрооборудования, сообщили во вторник в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Для столичных предприятий доступно более 20 инструментов финансовой и нефинансовой поддержки: от льготных инвестиционных кредитов и офсетных контрактов до локализации высокотехнологичных компаний на территории ОЭЗ "Технополис Москва". Благодаря этому с января по август 2025 года индекс промышленного производства обрабатывающих отраслей увеличился на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - привела пресс-служба слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

В настоящее время в столице действуют почти 4,6 тыс. предприятий, на которых трудятся около 755 тыс. человек. Ежегодно в городе открывают 150 технологичных компаний, реализуют десятки инвестиционных проектов, разрабатывают и запускают в серийное производство новые системы, аппараты, лекарственные препараты.

"По итогам восьми месяцев текущего года лидерами по росту выпуска стали производители фармацевтических субстанций, электронных и оптических изделий, химических веществ и продуктов, а также московские компании, которые выпускают одежду", - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В 2017 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина был учрежден День московской промышленности. Ежегодно он отмечается 7 октября. В столице проходит праздничный концерт и награждение предприятий-лидеров столичной промышленности.