Стоимость золота вновь обновила исторический максимум

Цена на драгметалл к 15:55 поднялась до $4 003,7 за тройскую унцию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) продолжает обновлять исторический максимум, следует из данных торговой площадки.

Читайте также

Металл для кризисов. Как цена золота выросла в 200 раз за два века

Ночью 7 октября цена на драгметалл обновила исторический максимум, поднимаясь до $4 000,1 за тройскую унцию (+0,35%), свидетельствуют данные торгов на 03:28 мск.

После обновления исторического максимума стоимость золота перешла к снижению и к 11:06 мск снижалась на 0,8%, до $3 963,4 за тройскую унцию.

По данным торгов на 15:55 мск, цена на драгметалл перешла к росту и поднималась на 0,48%, до $4 003,7 за тройскую унцию, вновь обновляя исторический максимум.