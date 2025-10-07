На рынок России с начала года вышли более 30 брендов

Таким образом, общее количество новых открытий составит в 2025 году 51, включая 21 иностранный и 30 российских брендов, отметили аналитики

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Более 30 новых брендов вышли на рынок России по итогам первых трех кварталов 2025 года, говорится в сообщении консалтинговой компании Nikoliers.

"По итогам трех кварталов 2025 года на российский рынок вышли 37 новых брендов, из которых 13 - иностранных и 24 - российских. По данным аналитиков, до конца года еще 14 брендов заявили о планах открыть свои первые магазины, среди которых 6 российских и 8 иностранных", - отмечается в сообщении.

Таким образом, общее количество новых открытий составит в 2025 году 51, включая 21 иностранный и 30 российских брендов, отметили аналитики. Для сравнения, за весь 2024 год в России 61 бренд открыл свой первый магазин в торговых центрах или в составе стрит-ретейла - 28 зарубежных и 33 отечественных.

По данным аналитиков, в последние несколько лет наибольшую активность демонстрировали российские бренды, которые стали развиваться на фоне ухода международных игроков, - экспериментировали с форматами, выводили новые площади, расширяли географию присутствия. Однако не все новые игроки оказались экономически успешными, в результате чего сейчас наблюдается рост числа закрытий российский брендов. Так, в период с января по сентябрь 2025 года с рынка ушли 17 российских брендов.

Значительная доля закрытий приходится на проекты, возникшие в 2022-2023 годах, что объясняется типичным для стартапов двух-трехлетним периодом, необходимым для отладки бизнес-процессов и достижения операционной безубыточности. По истечении этого срока некоторые проекты столкнулись с невозможностью построения устойчивой бизнес-модели.

Среди новых российских игроков, вышедших на рынок, как и годом ранее, лидируют начинающие в офлайн бренды - они сформировали 83% от общего числа открытий, что на 4 процентных пункта больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Доля брендов, созданных крупными ретейлерами, осталась на прежнем уровне (17%).

"В сегменте торговой недвижимости вакантность находится на рекордно минимальных значениях, но и девелоперская активность относительно невысокая. Основная часть ретейлеров, как иностранных, так и российских, аккуратнее подходят к дальнейшей экспансии и открытию новых точек. Большинство отечественных ретейлеров сосредоточены на актуализации существующих точек и улучшении клиентского опыта, особенно в условиях низкой вакантности в торговых центрах и растущей конкуренции с онлайн-торговлей. В этой связи компании активно инвестируют в обновление магазинов, создание флагманских точек и тестирование новых форматов", - приводятся в сообщении слова партнера Nikoliers Анны Никандровой.