В России в I полугодии производство нефтегазового машиностроения выросло на 8%

По словам заместителя министра промышленности и торговли РФ Михаила Иванова, в 2024 году рынок отрасли достиг 675 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Объем производства нефтегазового машиностроения в России в I полугодии 2025 года вырос на 8% по сравнению с 2024 годом, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов в ходе Петербургского международного газового форума.

"В этом году мы видим по итогам шести месяцев, у нас и рынок, и объем производства также растет примерно на 8%. Несмотря на все те условия, которые сегодня в моменте существуют", - сказал он.

По словам Иванова, в 2024 году рынок нефтегазового машиностроения РФ достиг 675 млрд рублей. При этом объем производства составил 508 млрд рублей против 380 млрд рублей годом ранее (рост на 30%).

Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщал, что объем российского рынка нефтегазового машиностроения по итогам 2024 года составил 675 млрд рублей. За последние 10 лет уровень импортонезависимости нефтегазового оборудования вырос с 43% до 70%, отмечал министр.