Ковальчук: в Арктике нужно выстроить иную распределенную энергосистему

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Принципиально иную распределенную систему энергетики на основе лодочных технологий, которые успешно развиваются, необходимо выстроить в Арктической зоне, это должны быть небольшие атомные станции мощностью до одного мегаватта. Об этом заявил президент НИЦ "Курчатовский институт", председатель научно-экспертного совета Морской коллегии РФ Михаил Ковальчук.

Глава "Курчатовского института" указал, что для освоения Арктики нужна энергетика, но поставить там атомную станцию на тысячу мегаватт или проложить сети нельзя, так как там нет потребителей и вечная мерзлота.

"Значит, там должна быть принципиально иная энергетика - распределенная. А она может быть сделана только на основе лодочных технологий, которые успешно развиваются. Это должны быть небольшие атомные станции, очень маленькие", - пояснил он.

Ковальчук также отметил, что согласно экономическому анализу, 90% энергетических запросов - на энергоисточники мощностью до одного мегаватта. "Это очень важная вещь. У нас есть эта батарейка, о которой я говорил только до этого. Фактически она разрабатывалась с 1970-х годов, и только распад Советского Союза остановил это", - напомнил он.

Зато теперь все это переведено на новый уровень, уточнил Ковальчук. У России есть устойчивая база для освоения северного морского пути.