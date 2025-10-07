"Камаз" представил новый туристический автобус с газовым двигателем на ПМГФ

Запас хода превышает 500 км благодаря системе из шести газовых баллонов общим объемом 1 110 литров

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. "Камаз" представил новый туристический автобус "Камаз-52229", работающий на компримированном природном газе, на Петербургском международном газовом форуме, сообщили в пресс-службе "Камаза".

"На Петербургском международном газовом форуме, который открылся сегодня, 7 октября, в Северной столице, состоялась презентация нового туристического автобуса "Камаз-52229", работающего на компримированном природном газе (КПГ)", - сказано в сообщении.

Модель разработана инженерами "Камаза" совместно со специалистами ПАО "Газпром" и относится к новому поколению А5. Автобус имеет 47 посадочных мест. Водительское кресло оснащено пневмоподвеской, трехточечным ремнем безопасности, регулировкой подголовника и подлокотника, подогревом и датчиками присутствия и застегнутого ремня. В нем также имеются кухонный блок с холодильником и туалет.

Автобус оснащен газовым двигателем "Камаз" мощностью 235 кВт и роботизированной коробкой передач. Запас хода превышает 500 км благодаря системе из шести газовых баллонов общим объемом 1 110 литров, размещенных на крыше.