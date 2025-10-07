Кумпилов: Адыгея ожидает рост ВРП за счет реализации двух инвестпроектов

Речь идет о создании промышленной зоны в Тахтамукайском районе с готовой транспортно-инженерной инфраструктурой и горнолыжного экокурорта "Лагонаки"

Редакция сайта ТАСС

МАЙКОП, 7 октября. /ТАСС/. Адыгея в ближайшие три года ожидает высокие темпы роста ВРП на 5,3% ежегодно благодаря реализации двух масштабных проектов - созданию промышленной зоны в Тахтамукайском районе с готовой транспортно-инженерной инфраструктурой и горнолыжного экокурорта "Лагонаки". Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

"В 2026-2028 годах положительные среднегодовые темпы роста экономики ожидаются практически во всех субъектах РФ. Наша республика отнесена к числу субъектов с ожидаемыми высокими темпами роста (+5,3 % ежегодно в среднем за 2026-2028 годы), в том числе за счет реализации двух флагманских проектов - создание промышленной зоны в Тахтамукайском районе с готовой транспортно-инженерной инфраструктурой и создание горнолыжного экокурорта "Лагонаки", - написал он.

Как сообщалось со ссылкой на министерство экономического развития и торговли, в этом году власти Адыгеи утвердили инвестиционный план, включающий 25 инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в период с 2025 года по 2030 год на общую сумму более 100 млрд рублей. Это позволит создать более 6 тыс. новых рабочих мест.

Ранее Минэкономразвития России опубликовало прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Рост региональных экономик по итогам текущего года ожидается в 79 субъектах. В лидерах по темпам роста ВРП - Чукотский автономный округ (+20,8%), Калужская область (+7,7%), Республика Адыгея (+6,5%), Удмуртская Республика (+5,6%), Кабардино-Балкарская Республика (+5,5%), Севастополь (+5,3%), Курганская область (+5,2%), Забайкальский край (+5,1%).