В "Черкизово" не выявили нарушения требований в производстве фарша "Петелинка"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Нарушений ветеринарно-санитарных требований и технологических процессов при производстве куриного фарша "Петелинка" в результате внутреннего расследования не было выявлено, заявили ТАСС в пресс-службе компании "Черкизово".

Ранее Telegram-канал "Shot проверка" сообщил о том, что в курином фарше бренда "Петелинка" была выявлена сальмонелла.

"Согласно результатам внутреннего расследования, проведенного в сентябре на предприятии компании в Московской области, фактов нарушения ветеринарно-санитарных требований и технологических процессов при производстве куриного фарша ТМ «Петелинка» не выявлено. Проведенные исследования готовой продукции и сырья в аккредитованных лабораториях также не обнаружили отклонений по микробиологическим показателям, в том числе по наличию патогенных микроорганизмов", - сообщили в компании, которая выпускает этот фарш.

Там отметили, что подмосковное предприятие группы не осуществляет прямые поставки в торговые сети. "На последующих этапах логистической цепочки производитель не может гарантировать соблюдение условий хранения и транспортировки, что в отдельных случаях может повлиять на сохранность продукта", - пояснили в компании.

"Вся птица, поступающая на мясоперерабатывающие предприятия, проходит клинический осмотр государственными ветеринарными врачами с оформлением электронных свидетельств в системе «Меркурий». Продукция регулярно проходит лабораторные исследования на соответствие требованиям <…> На всех предприятиях ежедневно проводится санитарная обработка помещений и оборудования, а раз в неделю - усиленная мойка под контролем ветеринарных врачей и отдела качества", - добавили в компании "Черкизово".