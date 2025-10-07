"Аэрофлот" запускает дополнительные рейсы Петербург - Краснодар

Перелеты будут выполняться по пятницам и воскресеньям

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия", входящая в группу "Аэрофлот", с 10 октября запускает регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Краснодаром. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Рейсы АКР будут выполняться по пятницам и воскресеньям на самолетах Airbus A319 и A320 в двухклассной компоновке (эконом и бизнес).

"Рейсы "России" между Северной столицей и столицей Кубани станут дополнительными к ежедневным полетам Аэрофлота. Из аэропорта Пулково пассажирам доступны перелеты по более чем 45 направлениям авиакомпаний Группы "Аэрофлот" по России и за рубеж", - отметили в пресс-службе АКР.

Продажа билетов уже открыта.