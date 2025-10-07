Эксперт Гореславский: ИИ может занять до 30% технологического рынка в мире

По оценке Алексея Гореславского, в дальнейшем ожидается развитие направления ИИ-инфлюенсеров, блогеры и актеры будут замещаться ИИ и дальше

Редакция сайта ТАСС

СЕНЕЖ /Московская область/, 7 октября. /ТАСС/. Искусственный интеллект к 2033 году может занять до 30% всего общемирового технологического рынка. Такое мнение в рамках IV Международной школы интернет-безопасности "Человек и технологии" выразил генеральный директор АНО "Институт развития интернета" Алексей Гореславский.

В качестве примера он отметил, что всего за два года от нечеткого и комичного воспроизведения задачи нейросети научились создавать видео, которые почти невозможно отличить от созданных человеком при помощи видеооборудования. "Ожидается, что к 2033 году искусственный интеллект будет составлять до 30% технологического рынка", - сказал Гореславский.

По его оценке, в дальнейшем ожидается развитие направления ИИ-инфлюенсеров, блогеры и актеры будут замещаться ИИ и дальше. "В этом уже разворачивается робото-человеческий конфликт сегодня. Но несмотря на все могущество, ИИ являются помощниками сегодня, а режиссером - человек", - добавил Гореславский.

V Международная школа интернет-безопасности "Человек и технологии" проходит с 5 по 9 октября 2025 в мастерской управления "Сенеж". Организатором мероприятия выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций, АНО "Россия - страна возможностей", МГЮА, и мастерская управления "Сенеж".