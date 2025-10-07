"Росатом Недра": техногенные отходы являются источниками ценного сырья

В качестве примера советник гендиректора АО Дмитрий Олейник привел дополнительное производство редкоземельного металла скандия из отходов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Современное общество должно посмотреть на накопления отходов переработки горнорудного сырья как на источники минерального сырья. Такое мнение высказал на симпозиуме "Создавая будущее" в Национальном центре "Россия" советник генерального директора АО "Росатом Недра" Дмитрий Олейник.

"Мы должны посмотреть на те возможности, которые у нас есть, по вовлечению в переработку техногенных отходов, которые позволяют нам, с одной стороны, улучшить экологическую ситуацию, а с другой стороны, являются источником минеральных ресурсов', - отметил Олейник.

В качестве примера он привел дополнительное производство редкоземельного металла скандия из отходов, которое развернуто на одном из предприятий Росатома, традиционно занятом урановым производством.

"У нас шла добыча монокомпонентного сырья. Компании, как правило, специализировались именно на нем, когда разрабатывали те или иные ресурсы. А те ресурсы, которые были невостребованы, уходили в отвалы, хвостохранилища и другие вещи, которые сами по себе являются, с одной стороны, источником некоего экологического вреда, а с другой стороны, на них надо посмотреть как на потенциальный источник минерального сырья", - рассказал Олейник.

Он напомнил, что техногенные отходы пока еще накапливаются гораздо быстрее, чем перерабатываются. В то же время эти вещества "дезинтегрированы, они уже лежат на поверхности нашей планеты, и основные затраты на их извлечение и композицию уже понесены". "И на сегодня у нас есть уникальная возможность разобраться в этих проблемах. Можно разобрать практически любой объект полностью. В природе нет ничего вредного", - подчеркнул Олейник.

О симпозиуме

Симпозиум "Создавая будущее" проходит 7-8 октября в Москве под эгидой Десятилетия науки и технологий при поддержке Министерства иностранных дел РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства культуры РФ.

Международный симпозиум объединяет участников более чем из 85 стран: Китая, США, Италии, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. Это государственные деятели, ученые, исследователи, инженеры, футурологи, деятели культуры и искусства, представители медиа и все те, кто неравнодушен к будущему России, мира и готов строить прикладные прогнозы.