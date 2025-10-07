За символы для 500-рублевой банкноты за неделю проголосовали более 2 млн россиян

Для лицевой стороны лидирует изображение Академической галереи, а для оборотной - фотография Эльбруса

Редакция сайта ТАСС

Академическая (Елизаветинская) галерея © Collection Maykova/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Свыше 2 млн человек приняли участие в течение первой недели в онлайн-голосовании за символы для новой банкноты номиналом 500 рублей. Об этом свидетельствуют промежуточные данные, размещенные на сайте Банка России.

"В список для голосования для лицевой стороны вошли достопримечательности города Пятигорска, для оборотной стороны - известные памятники, исторические и современные здания, объекты культурного наследия разных регионов округа", - говорится в сообщении ЦБ.

В голосовании за символ на лицевой стороне будущей купюры лидирует изображение Академической (Елизаветинской) галереи - за него проголосовали 622 тыс. человек. За скульптурное изображение орла, терзающего змею на горе Горячей, отдали голоса более 177 тыс. россиян.

В голосовании за символ для оборотной стороны по итогам первой недели лидирует изображение горы Эльбрус, набравшее 457 651 голос. За фотографию Грозный-Сити проголосовали 419 826 человек.

Ознакомиться со всеми претендентами на символ для новой купюры в 500 рублей можно на сайте Банка России. По итогам голосования будет составлен рейтинг символов, которые художники ЦБ РФ и АО "Гознак" будут использовать при разработке дизайна банкноты в качестве изображений первого и второго плана, а также для фонового рисунка.

Голосование завершится 14 октября в 12:00 мск. Представить обновленную 500-рублевую банкноту планируется во втором полугодии 2026 года.