В Калининградской области заемщиков профинансируют по программе "Восток"

Сумма льготных займов составит почти 701 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 7 октября. /ТАСС/. Власти Калининградской области одобрили 10 проектов в рамках обновленной программы льготного финансирования бизнеса "Восток Инвест" на сумму льготных займов почти 701 млн рублей.

"Подвели итоги новой программы "Восток Инвест": одобрено десять проектов в шести муниципалитетах с суммой льготного финансирования практически в 701 млн рублей. Напомню, по просьбам глав муниципальных администраций и предпринимателей специально выделил средства для поддержки бизнеса в восточных и центральных округах", - сказал губернатор области Алексей Беспрозванных на заседании регионального правительства. Глава региона считает, что хорошая поддержка предприятий в восточных и центральных округах, которая обеспечит работой более 500 жителей. По его словам, речь идет о равномерном и справедливом развитии муниципалитетов.

По данным регионального центра "Мой бизнес", по итогам отбора максимальный размер займа в 100 млн рублей одобрен для пяти проектов. Несколько из них связаны с обеспечением агропромышленного импортозамещающего производства группы компаний "Атлантис", также такую сумму получат проекты ПК "Электроника" по организации в Гусеве производства плат для силовой и специализированной электроники и компании "Мельниково продукт - Балтия" для приобретения и модернизации предприятия в Советске по производству и переработке мяса свинины.

Несколько меньшие займы получат компания "Орбита Агро" на покупку генераторной установки, что позволит обеспечить собственной электроэнергией одно из крупнейших тепличных хозяйств области. Также, в частности, льготное финансирование одобрено для модернизации парка спецтехники компании "Экологическая эффективность" для вывоза отходов с территории Нестеровского, Озерского, Гусевского и Черняховского округов.

Общая сумма инвестиций десяти проектов программы "Восток Инвест" оценивается в 964,2 млн рублей. Помимо льготных займов, еще порядка 263 млн рублей приходится на софинансирование за счёт привлеченных или собственных средств предпринимателей.

Программа "Восток" действовала в регионе до 2022 года. В марте этого года губернатор заявил о своем решении возобновить выдачу льготных займов по программе. По решению губернатора максимальная сумма займа была увеличена вдвое, до 100 млн рублей. Кроме того, Беспрозванных поручил расширить географию программы: с 11 до 14 восточных и центральных муниципалитетов. Льготное финансирование заемщики, в частности, имеют право использовать на инвестиционные цели. Программа "Восток Инвест" реализуется в поддержку задач президентского национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Оператором программы выступает центр "Мой бизнес" Калининградской области.