Российские пользователи сообщают о сбоях в работе Steam

Также проблемы с сервисом испытывают в США, Британии, Германии и Канаде

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Сбой в работе платформы Steam наблюдается в России и других странах. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По его информации, больше всего жалоб поступило от пользователей из США (более 38 тыс.). 66% пожаловавшихся пользователей отметили проблемы с подключением к серверу, 21% - сбой при входе в личный кабинет, 13% - сбой в работе сайта.

По данным сервиса на 19:50 мск, за последний час на работу платформы пожаловались 10 949 россиян. Так, 43% пользователей отметили общий сбой, 26% - сбой в работе сайта, 16% - сбой мобильного приложения, 12% - сбой личного кабинета.

Неполадки в работе платформы также были зарегистрированы в Великобритании, Германии, Канаде и ряде других стран.

Сервис Steam принадлежит разработчику компьютерных игр Valve. Через платформу распространяются игровые новости, компьютерные игры и обновления для них. Steam распространяет игры как самой Valve, так и сторонних разработчиков по соглашению с материнской компанией.