Котяков: более половины вернувшихся с СВО ветеранов трудоустроены

Министр труда и социальной защиты РФ призвал повышать этот показатель

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков © Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Больше половины (57%) ветеранов специальной военной операции сейчас трудоустроены, при этом этот показатель нужно повышать. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"В целом мы видим, что 57% ребят, которые вернулись с СВО, сегодня уже работают - вернулись на прежние рабочие места или нашли новый карьерный трек. Для нас это, конечно, низкий показатель, который надо повышать. При этом многие из них находятся либо на реабилитационных процедурах, либо в процессе переобучения. Но есть часть ребят, которые пока не охвачены нашим вниманием через центры занятости. Здесь мы проводим сейчас работу с фондом «Защитники Отечества», с Социальным фондом, чтобы дойти до каждого и предложить им наши персональные услуги", - сказал он.

Котяков подчеркнул, что Минтруд ставит для себя трудоустройство участников специальной военной операции как основной из приоритетов. "Ребята возвращаются, и у них бывают разные жизненные ситуации. Одна ситуация, когда он возвращается и хочет вернуться на свое рабочее место. Для этого мы предусмотрели определенные гарантии в Трудовом кодексе и в нормативно-правовой базе правительства. Мы сохраняем за таким сотрудником рабочее место", - уточнил он.

Министерство донастраивает законодательство под участников СВО. Так, в случае, если военнослужащий вернулся с СВО и хочет пойти на работу, но заболел, то период, в течение которого он может вернуться на свое рабочее место, продлевается на период болезни. Кроме того для тех, кто имеет инвалидность, предусмотрена программа, которая позволяет работодателю компенсировать часть расходов за счет федерального бюджета на адаптацию рабочего места под нужды конкретного инвалида.

"Сегодня до 200 тыс. рублей мы компенсируем работодателю под создание условий. Сейчас донастраиваем эту программу. Первое - мы ввели в постановление понятие специализированного рабочего места для инвалидов. Это понятие проистекает из индивидуальной программы реабилитации конкретного инвалида. И, соответственно, если в ИПРА этого не было, то и основание у работодателя адаптировать рабочее место тоже отсутствовало. Поэтому сейчас, анализируя уже практику применения, это требование убрали. Также внесли изменения и дали возможность работодателям адаптировать рабочее место, которое он сохранял для этого военнослужащего, под полученную инвалидность. Выплаты также будут составлять до 200 тыс. рублей", - отметил министр.

Полный текст интервью будет опубликован 8 октября в 11:00 мск.