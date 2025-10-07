Цифровая маркировка гарантирует 100% выявление нарушений в аптеках

Генеральный директор Центра развития перспективных технологий Андрей Кириллов отметил, что без цифрового оповещения высокая эффективность контрольных мероприятий была бы невозможна

МИНСК, 7 октября. /ТАСС/. Полноценная система цифрового контроля за оборотом лекарств, которая предупреждает продажу нелегальных, просроченных или изъятых из оборота препаратов работает в РФ. С помощью индикаторов риска гарантия выявления нарушений составляет 100%, сообщил генеральный директор Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) Андрей Кириллов.

С 1 сентября разрешительный режим на кассах аптек функционирует даже без доступа к интернету, а информация о нарушениях автоматически направляется в Росздравнадзор.

"В условиях отсутствия массовых внеплановых проверок аптечных организаций и благодаря работе индикаторов риска системы "Честный знак" Росздравнадзор провел более 360 целенаправленных проверок юридических лиц. Фактические нарушения были выявлены практически в 100% случаев", - подчеркнул Кириллов на форуме "Антиконтрафакт", который в эти дни проходит в Минске.

По его данным, без цифрового оповещения такая высокая эффективность контрольных мероприятий была бы невозможна. "Мы создали работающий механизм, который гарантирует, что легально продать в аптеке опасный или некачественный препарат больше невозможно", - сказал гендиректор.

Отмечается, что разрешительный режим в отношении лекарственных препаратов начал работать с 1 июня 2025 года. Теперь каждая упаковка проходит обязательную проверку на кассе перед продажей. При сканировании цифрового кода касса онлайн отправляет запрос в систему "Честный знак" и получает ответ, можно ли продавать препарат.

"Все случаи несанкционированной продажи система автоматически передает в Росздравнадзор. Далее аптекой занимается этот орган госконтроля", - прокомментировал Кириллов.