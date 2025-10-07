На нацпроекты "Семья" и "Молодежь и дети" выделят 179,4 млрд рублей

Особое внимание уделяется поддержке Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. На мероприятия Министерства культуры России по национальным проектам "Семья" и "Молодежь и дети" планируется выделить 179,4 млрд рублей, сообщила в своем Telegram-канале министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Приняла участие в заседании комитета Государственной Думы по культуре под председательством Ольги Казаковой. Обсудили проект федерального закона о бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. <…> На мероприятия Минкультуры России по нацпроектам "Семья" и "Молодежь и дети" предусмотрено 179,4 млрд рублей", - написала она.

Любимова отметила, что на реализацию государственной программы "Развитие культуры" в 2026 году планируется направить 279,7 млрд рублей, в 2027 году - 299,2 млрд, а в 2028 году - 310,1 млрд рублей.

Министр напомнила, что на смену нацпроекту "Культура" пришел федеральный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры", входящий в состав национального проекта "Семья". Как отметили в пресс-службе Минкультуры, в этом году на его реализацию из федерального бюджета выделено почти 29 млрд рублей. Финансирование включает капитальные вложения, реставрацию объектов культурного наследия, содержание подведомственных учреждений, поддержку кинематографии и реализацию программы "Пушкинская карта".

"Особое внимание уделяем поддержке Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также участников специальной военной операции и членов их семей", - подчеркнула министр, назвав одним из важнейших нововведений прошлого года внедрение нового механизма помощи многодетным семьям, который дает им возможность бесплатно посещать российские музеи без ограничения и независимо от места их жительства.