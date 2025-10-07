Законодатель США: Зеленский переводит по $50 млн в месяц в Саудовскую Аравию

Анна Паулина Луна не назвала источник этой информации

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна (республиканец от штата Флорида) заявила, что Владимир Зеленский ежемесячно переводит около $50 млн на счет в банке в Саудовской Аравии.

"По всей видимости, Зеленский осуществляет банковский перевод на $50 млн в месяц в какой-то саудовский банк, это странно", - сказала она в подкасте блогера Дэнни Джонса. Законодательница не назвала источник этой информации.

Западные союзники, от помощи которых зависит Украина, требуют от Киева реальных результатов в борьбе с коррупцией и прозрачности в вопросах расходования выделенных средств. Однако, по оценкам местных аналитиков, действия властей оказываются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков. В Государственной аудиторской службе Украины признавали, что многие чиновники восприняли сложившуюся ситуацию как возможность для личного обогащения за государственный счет. Одновременно в местных СМИ все чаще появляются журналистские расследования, которые показывают, что окружение Зеленского и близких к нему людей задействовано в коррупционных схемах при возведении оборонительных сооружений, распределении оборонных заказов, в госзакупках, в частности при приобретении вооружений и беспилотников.