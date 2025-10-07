Украина сняла $44 млн со счета Проминвестбанка, национализированной "дочки" ВЭБ

Пресс-служба украинского Фонда гарантирования вкладов физических лиц сообщила, что деньги были заблокированы на корреспондентском счете банка в США

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Украинский Фонд гарантирования вкладов физических лиц снял $44 млн с заблокированного счета Проминвестбанка - национализированной дочерней структуры ВЭБ.РФ. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

"Фонд гарантирования вкладов пополнил госбюджет Украины почти на $44 млн. Это средства бывшего российского банка ПАО "Проминвестбанк" (в эквиваленте - более 1,8 млрд гривен), заблокированные на корреспондентском счете Проминвестбанка в США", - говорится в сообщении.

Проминвестбанк - украинский банк, дочерняя структура ВЭБ.РФ. Российской корпорации принадлежало 97,85% акций организации. В феврале 2022 года у Проминвестбанка отозвали лицензию. В мае того же года Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о национализации 99,77% его акций. При этом отмечалось, что принудительному изъятию подлежат все финансовые активы и кредиты, выданные украинским госкомпаниям.

В марте 2022 года Зеленский подписал закон "Об основных принципах принудительного изъятия на Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов".