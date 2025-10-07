В Москве пройдет российская агропромышленная выставка "Золотая осень"

Мероприятия состоятся с 8 по 11 октября

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" пройдет с 8 по 11 октября в Москве на площадке учебно-выставочного комплекса "Тимирязев центр", сообщил Минсельхоз РФ.

В экспозиции будут представлены достижения регионов, а также крупнейших производителей удобрений, сельхозтехники, оборудования и других современных решений для АПК, племенных хозяйств и агропредприятий. В зоне "Цифровизация" на выставке можно будет больше узнать о государственных и частных информационных системах, а также различных цифровых решениях для бизнеса, которые помогают автоматизировать процессы и повышать эффективность предприятий.

Центральным событием деловой программы станет пленарное заседание, которое в этом году будет посвящено цифровизации как инструменту повышения производительности АПК. Также запланированы десятки круглых столов и панельных дискуссий, охватывающих ключевые направления развития отрасли - от растениеводства и мелиорации до экспорта продукции АПК и аграрного образования.

Кроме того, впервые на выставке запланирован молодежный трек, который станет открытой площадкой для обучения и обмена опытом. Участники смогут приобрести полезные знания и навыки, узнать о трендах в АПК, пообщаться с экспертами и лидерами мнений.

Также на площадке "Золотой осени" пройдет форум "Женщины в АПК", в ходе которого успешные представительницы аграрной отрасли представят свои проекты, реализуемые на сельских территориях. Дополнит программу выставки гастрономический фестиваль, гости которого смогут попробовать и купить фермерские продукты и больше узнать об их производстве.

Побывать на выставке могут все желающие в дни свободного посещения при предварительной регистрации на сайте или на площадке мероприятия.