Двустороннее сотрудничество РФ и Индии станет главной темой бизнес-форума Time

КАЗАНЬ, 8 октября. /ТАСС/. Первый бизнес-форум "Time: Россия - Индия. Взаимная эффективность" открывается в Казани 8 октября. Участники обсудят вопросы инвестиций, ИТ, рынка труда, медицины, а пленарное заседание будет посвящено вопросам двустороннего сотрудничества, сообщают организаторы форума.

"Деловая программа форума объединит на площадке ИТ-парка им. Башира Рамеева сессии по ключевым направлениям: инвестиции и финансы, рынок труда, образование и наука, ИТ и цифровые технологии, медицина, нефтегазохимический комплекс, сельское хозяйство, киноиндустрия, медиасфера и креативные индустрии", - говорится в сообщении.

Пленарное заседание будет посвящено сотрудничеству регионов. Отмечается, что участники смогут обменяться идеями и предложениями, которые помогут реализовать потенциал двустороннего партнерства. "Пленарное заседание позволит выделить основные направления для углубления сотрудничества между Россией и Индией на примере Республики Татарстан", - сообщают организаторы.

Программа форума охватит более 12 отраслевых секций. На мероприятии ожидается около 2 тыс. участников, в том числе ряд чиновников из федерального правительства Индии и представителей администраций индийских штатов. Также в форуме примет участие посол Индии в Российской Федерации.

На форуме планируют подписание порядка 20 соглашений.

Культура и спорт

В рамках форума запланирована культурная и спортивная программа. Пройдет товарищеский матч по крикету между студентами, в том числе из Индии, которые проходят обучение в ведущих вузах России и Татарстана. "Кроме того, на площадке форума Time в ИТ-парке им. Башира Рамеева 8 октября пройдет игра в виртуальный крикет. Используя шлем виртуальной реальности, можно попробовать отбить мяч, а после - примерить форму бэтсмэна", - сообщают организаторы.

Кроме того, пройдет киберспортивный турнир по Counter-Strike 2 и EA Sports FC 25 (FIFA 25). А в кинотеатре "Мир" в Казани пройдет Фестиваль индийского кино, где иностранные режиссеры представят зрителям свои фильмы. Отмечается, что фестиваль направлен на укрепление культурных связей и популяризацию индийского кинематографа среди российской аудитории. Также в Доме дружбы народов Татарстана пройдет день индийской культуры с концертом индийской музыки и танцев.

Во второй день форума состоятся промышленные экскурсии, предоставляющие возможность ознакомиться с технологиями и производственными процессами организаций Татарстана.