В Дагестане за пять лет увеличилось число средств размещения для туристов

Показатель вырос более чем в три раза

МАХАЧКАЛА, 8 октября. /ТАСС/. Число коллективных средств размещения для туристов за последние пять лет выросло в Дагестане более чем в три раза, сообщила пресс-служба главы республики.

"За пять лет инфраструктура кардинально обновлена и расширена. Количество средств размещения увеличилось с 252 объектов в 2020 году до 830 на 1 сентября этого года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что объем платных туристических услуг увеличился с 4 млрд рублей в 2020 году до 22,3 млрд в 2024 году. "В республике общая занятость в сфере туризма - свыше 11 тыс. человек. Сегодня число аттестованных гидов достигло 265 специалистов. Количество туроператоров на данный момент увеличилось до 71, а турагентств - до 120", - добавили в пресс-службе.

Ранее, 4 сентября, глава Дагестана Сергей Меликов сообщил в рамках цикла встреч с главами субъектов РФ в Национальном центре "Россия", что власти республики прогнозируют рост туристического потока в 2025 году на 11%, что позволит перешагнуть планку в 2 млн туристов по итогам года. В 2024 гогу регион посетили 1,8 млн приезжих.

Одной из программ развития туристической инфраструктуры Дагестана называется проект Каспийского прибрежного кластера. В нем уже зарегистрированы 16 резидентов. Как предполагается, республика предоставит участникам территории на первой линии у Каспийского моря на полосе длиной 6 км, а федеральные власти обеспечат инфраструктуру для возведения инвесторами самих туробъектов, в числе которых будут отели разного уровня звездности, спортивные объекты.

По оценкам министерства по туризму и народным художественным промыслам региона, росту туризма способствует именно активно развивающаяся туристическая инфраструктура - появляются комфортабельные отели и глэмпинг-парки, благоустраиваются пляжи, открываются новые объекты общественного питания с широким ассортиментом блюд национальной кухни. Дагестанские туроператоры предлагают гостям разнообразные линейки туристических продуктов, где есть из чего выбрать - будь то пляжный туризм, гастротуризм, экотуризм, промышленный, сельскохозяйственный, активный, пеший или спортивный.