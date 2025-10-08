В Омской области намерены побить рекорд урожайности за 100 лет

Аграрии рассчитывают собрать более 4 млн тонн зерновых

ОМСК, 8 октября. /ТАСС/. Аграрии Омской области, несмотря на переувлажнение почвы и раннее похолодание, рассчитывают собрать рекордный урожай зерновых - более 4 млн тонн. Об этом сообщил ТАСС министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Николай Дрофа.

"Пока у нас 1 млн тонн с лишним зерна стоит на полях в колосьях. Если все уберем с минимальными потерями, то не только побьем рекордный урожай прошлого года, но и поставим вообще рекорд по урожайности за более чем сто лет, с 1913 года, когда начали вести статистику", - сказал Дрофа.

По его словам, на данный момент убрано только 72% урожая, намолочено 3 млн тонн, средняя урожайность составила 21,6 центнера с гектара, что выше показателя прошлого года. "Если бы нормальная погода была, мы уже завершали бы уборку, - отметил министр. - Также переувлажнение нанесло урон ряду культур: чечевице, гороху, часть овощей вымокла". Сумма ущерба будет определена позднее.

Директор Омского аграрного научного центра (АНЦ) Максим Чекусов уточнил ТАСС, что из-за непогоды сильно пострадало качество зерна. "Обычно у нас зерно высококачественного третьего класса доходило до 80%, в этом году из-за переувлажнения больше четвертого-пятого классов. Пропорции будут ясны позднее", - отметил Чекусов.

По его словам, цена на такое зерно низкое, поэтому омские аграрии могут столкнуться с финансовыми проблемами. "Надеемся, что и такое зерно найдет своего покупателя, но пока рынок почти стоит, - рассказал директор АНЦ. - Есть планы, что в октябре-ноябре начнутся отгрузки, но они нужны здесь и сейчас. И с интервенцией надо расставаться, у нас половина элеваторов заполнены государственным зерном".

Омская область - один из ведущих аграрных регионов Сибири. Традиционно здесь собирают около 3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. В 2024 году был собран рекордный за последние 15 лет урожай - почти 4 млн тонн зерна.