В облдуме Магадана оценили введение единого преференциального режима для ДФО

Инициатива усилит инвестиционный климат региона, считает председатель облдумы Анатолий Широков

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Введение единого преференциального режима для регионов Дальнего Востока усилит инвестиционный климат и в Магаданской области, так как это позволит упростить условия ведения бизнеса. Таким мнением с ТАСС поделился председатель Магаданской областной думы Анатолий Широков.

Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в октябре 2025 года провел в Якутске совет Дальневосточного федерального округа. Одним из ключевых вопросов повестки стало создание нового преференциального режима на всей территории Дальнего Востока, который поручил разработать по итогам ВЭФ-2025 президент России Владимир Путин.

"Полностью поддерживаем эту стратегическую инициативу. Она позволит унифицировать и максимально упростить условия для ведения бизнеса на Колыме, на всем Дальнем Востоке. Для Магаданской области это решение особенно значимо, поскольку оно органично усилит тот уникальный инвестиционный климат, который мы уже создаем. Хочу особо подчеркнуть, что с 1 сентября в нашем регионе действует собственный, новаторский режим, который объединил в себе ключевые преимущества особой экономической зоны и территорий опережающего развития. Этот гибридный подход уже показывает свою эффективность, и теперь, в рамках новой общедальневосточной политики, мы получаем возможность вывести привлечение инвестиций на принципиально новый уровень", - рассказал Широков.

По его словам, единый преференциальный режим, с его автоматическим предоставлением налоговых льгот и ориентацией на технологические и туристические проекты, станет прочной основой для еще более динамичного роста экономики Магаданской области: "Он позволит не только сэкономить время инвесторов на согласованиях, но и повысить рентабельность даже тех проектов, которые работают в условиях высокой себестоимости. В результате ожидаем увеличения потока качественных инвестиций в приоритетные для региона отрасли. Это напрямую скажется на качестве жизни магаданцев и обеспечении опережающих темпов развития всей территории", - сказал он.