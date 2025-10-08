Стоимость криптовалюты Ethereum снижается более чем на 4%

По данным на 04:22 мск, курс снижался на 4,08%, до $4 479

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Стоимость второй по капитализации криптовалюты Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH) демонстрирует снижение более чем на 4%, свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным Binance на 04:22 мск, курс Ethereum снижался на 4,08%, опускаясь до $4 479.

К 04:32 мск криптовалюта ускорила снижение и находилась на уровне $4 484 (-4,11%). В это же время стоимость биткойна снижалась на 2,16%, до $121 911.

Текущий исторический максимум "эфира" был установлен 24 августа 2025 года, тогда стоимость криптовалюты поднялась до $4 956,78.

По данным Coinmarketcap на 8 октября, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $4,17 трлн. Из них $2,432 трлн (58,2%) приходится на биткойн, $541,626 млрд (12,9%) - на Ethereum.

Из данных площадки Coinglass следует, что мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 168 тыс. трейдеров на сумму $621,87 млн. Большая часть ликвидаций пришлась на Ethereum. Порядка $471,24 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $150,65 млн - на короткие. Из общего числа на Ethereum пришлось около $163,07 млн, из которых порядка $130,3 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $32,76 млн - на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на OKX - BTC-USDT-SWAP стоимостью $8,74 млн.