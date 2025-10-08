"Зеленый патруль": деньги от удвоения ставки НВОС должны идти на защиту Арктики

Деньги должны поступать в бюджеты арктических регионов, заявил директор природоохранных программ организации Роман Пукалов.

КРАСНОЯРСК, 8 октября. /ТАСС/. Средства от удвоения ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) в районах Крайнего Севера должны поступать в бюджеты этих регионов для решения экологических проблем в Арктике. Об этом ТАСС сообщил директор природоохранных программ общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов.

"Горячо поддерживаю, но с единственным условием: если эти платежи будут "окрашенными" (идти на решение экологических проблем в регионе - прим. ТАСС) и останутся в регионе, где происходит негативное воздействие", - сообщил Пукалов, добавив, что северные экосистемы хрупкие, и негативное воздействие на них должно взыскиваться в двойном размере.

Он напомнил, что ранее такой коэффициент уже действовал в районах Крайнего Севера и особо охраняемых природных территориях, и сейчас идет речь об его возвращении.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Минприроды РФ предлагает увеличить поступления в бюджеты регионов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий за счет экологических платежей работающих там предприятий. По данным издания, подготовленный ведомством проект постановления правительства устанавливает для этих случаев двойной коэффициент к ставкам платы за негативное воздействие на окружающую среду.