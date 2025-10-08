Реклама на ТАСС
В аэропортах Ставрополя и Волгограда сняли ограничения

Меры вводили для обеспечения безопасности полетов
Редакция сайта ТАСС
02:33
обновлено 02:39

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Ставрополя и Волгограда. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Аэропорты Волгоград, Ставрополь (Шпаковское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Волгоград. 

РоссияСтавропольский крайВолгоградская область