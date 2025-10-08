Посадка в самолеты и поезда по биометрии может стать возможна в течение 1-2 лет

В течение 2025 года специалисты будут проводить апробацию механизма

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Посадка в самолеты и поезда по биометрии в России может стать возможной в течение ближайшего года или двух. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора АО "Центр биометрических технологий" (ЦБТ) Владислав Святик в кулуарах Форума электронной коммерции и ретейла E-Retail.

"Мне видится, что это перспектива года-двух", - сказал он.

Замгенерального директора центра пояснил, что в течение 2025 года будет проводиться апробация этого механизма. "Дальше, возможно, будет режим эксперимента. По его итогам мы уже будем понимать, когда по сроку мы сможем выйти на масштабирование", - отметил Святик.

Ранее глава Минтранса РФ Андрей Никитин сообщал, что система биометрической идентификации в качестве пилотного проекта будет запущена в петербургском аэропорту Пулково в 2026 году, а после отработки опыт планируется масштабировать на другие регионы.