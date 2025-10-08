СО ЕЭС поддержал создание совета для развития сетевого комплекса Россия

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 8 октября. /ТАСС/. "Системный оператор" поддерживает идею о создании отдельного координационного совета, на котором участники рынка могли бы рассматривать вопросы развития российского сетевого комплекса. Об этом ТАСС сообщил глава СО ЕЭС Федор Опадчий в кулуарах Всероссийской тарифной конференции.

"Мы поддерживаем предложение, но пока рассматривается не как отдельная организация. Обсуждается, что необходимо создать некий орган вроде координационного совета, на котором мы могли бы предварительно рассматривать базовые сценарные условия [развития сетевого комплекса]", - сказал он.

Опачий уточнил, что участники энергорынка исходя из опыта обсуждения Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года испытывают необходимость в увеличении глубины экспертного рассмотрения различных предложений.

"Мы хотим к общественным обсуждениям добавить некую отдельную экспертизу, которая бы могла рассматривать все вопросы предварительно. Идеи именно как организацию отдельную создавать пока нет. Скорее речь идет о том, что экспертов нужно собрать правильно, и раньше обсуждать предложения", - пояснил глава "Системного оператора".

В конце сентября директор ассоциации "Совет производителей энергии" Дмитрий Вологжанин в ходе заседания комиссии РСПП по электроэнергетике выступил с предложением о создании при "Системном операторе" отдельной организации - она бы исключила возможность интеграции СО ЕЭС и "Россетей" и стала бы площадкой для перспективного планирования развития электросетей. В качестве возможного названия подобного органа Вологжанин предложил "Общественный совет по перспективному планированию".

В состав подобного объединения могут быть включены представители Минэнерго, Минэкономразвития, Минстроя, ФАС, регионов, генерации и потребителей.