Авиакомпания S7 с ноября начнет переход на новую форму для бортпроводников

Ключевой принцип новой формы сотрудников - "комфорт без ущерба для стиля"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Авиакомпания S7 Airlines с ноября 2025 года начнет переход на новую форму, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

"С ноября этого года мы начинаем переход на новую форму для бортпроводников", - говорится в сообщении.

В авиакомпании отметили, что ключевой принцип новой формы - "комфорт без ущерба для стиля". "Важным нововведением стало расширение выбора обуви: теперь бортпроводники могут комбинировать образы не только с классическими туфлями, но и со стильными кроссовками. Это дает нашим бортпроводникам большую свободу и возможность выбрать максимально удобный вариант в зависимости от ситуации в течение рабочего дня", - добавили в S7.

Ранее сообщалось, что группа депутатов фракции "Новые люди" направила вице-премьеру РФ Виталию Савельеву обращение с предложением запретить российским авиакомпаниям вводить требования об обязательном ношении стюардессами обуви на высоком каблуке.