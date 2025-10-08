На ЗАЭС допустили, что Киев хочет разрушить ее системы безопасности

ВСУ последовательно наносят удары по резервуарам для резервных генераторов, заявила директор станции по коммуникациям Евгения Яшина

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Киевский режим пытается реализовать скоординированный план по "деградации систем безопасности" Запорожской АЭС, последовательно нанося удары по топливным резервуарам для резервных генераторов, потом по внешнему энергоснабжению и по пожарной части станции. Такое мнение выразила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"Если рассуждать логически, гипотеза о скоординированном плане по последовательной деградации систем безопасности станции имеет под собой основание. Но что на самом деле делают террористы, кроме как создают постоянные угрозы безопасности, сказать сложно. Хочется верить, что они все-таки видят красные линии ядерной безопасности", - сказала она.

16 сентября ВСУ нанесли удар рядом со складами топлива для резервных генераторов станции, которые включаются при полной потере внешнего энергоснабжения. 23 сентября из-за обстрела украинских войск станция его лишилась, повреждена последняя высоковольтная линия "Днепровская". ВСУ все это время не прекращают обстрелы, не давая специалистам ее восстановить. Станция уже две недели запитана с помощью генераторов. 6 октября украинские военные из артиллерии обстреляли пожарную часть в 1,2 км от атомного объекта. Ранее Яшина выразила мнение ТАСС, что киевский режим намеренно бьет по пожарной части Запорожской АЭС, чтобы усугубить последствия своих атак, не дав специалистам в случае возгорания от обстрелов ВСУ или других ЧП оперативно отреагировать.