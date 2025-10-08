Hot-WiFi: спрос на подключение публичного Wi-Fi вырос с начала года в 2,5 раза

По итогам 2025 года тенденция сохранится, считают эксперты компании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Рост интереса в РФ на подключение публичных точек Wi-Fi привел к увеличению спроса в 2,5 раза за первые три квартала 2025 года. Такие данные приводятся компанией Hot-WiFi, которые есть у ТАСС.

"По итогам трех кварталов 2025 года количество запросов и подключений увеличилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - сказано в приведенных данных.

Наиболее динамичный рост отмечен в сегменте ретейла - в 7,5 раза. В сферах HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе) и автодилеров с автосервисами спрос увеличился в два раза, а в медицинских центрах, ветклиниках и стоматологиях - в полтора раза. В 2025 году стали чаще появляться запросы от редких направлений: бутики и магазины одежды, магазины косметики, термальные комплексы, театры, автозаправочные станции, спортивные стадионы и дома культуры. "Это указывает на расширение сфер применения публичного Wi-Fi и рост интереса бизнеса к цифровым инструментам клиентского взаимодействия", - отмечается в исследовании.

Эксперты компании ожидают, что по итогам года рост рынка публичного Wi-Fi сохранится, а число подключений продолжит увеличиваться в большинстве отраслей.

Компания Hot-WiFi провела исследование рынка публичного Wi-Fi на основе совокупных данных собственной аналитической системы и партнерских сетей, а также опроса корпоративных заказчиков, подключавших гостевые сети в 2024-2025 годах. В исследовании проанализирована динамика подключений более чем в 30 отраслях. Опрос был представителей компаний-заказчиков в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и других городах.