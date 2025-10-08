Россияне чаще всего планируют загородный отдых в ноябре в Карелии и Адыгее

Об этом говорится в результатах исследования технологической платформы "Авито путешествия"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Россияне забронировали больше всего загородных объектов размещения на предстоящие ноябрьские праздники в Карелии, Адыгее, Ленинградской и Московской областях. Об этом говорится в результатах исследования технологической платформы "Авито путешествия" (текст есть у ТАСС).

"Данные бронирований показывают, что на ноябрьские праздники все больше россиян тяготеют к экотуризму: чаще всего выбирают загородные объекты в Карелии (доля 14%), Адыгее (10%), Ленинградской и Московской областях (по 8%), Карачаево-Черкесии и Краснодарском крае (по 7%)", - рассказали эксперты.

В домах, дачах, коттеджах и таунхаусах россияне на праздники планируют останавливаться в среднем на пять суток, чаще всего подобные объекты бронирует компания из пяти человек. Дешевле всего посуточная аренда загородных объектов обойдется в Ставропольском крае (7,6 тыс. рублей), Карачаево-Черкесии (7,8 тыс. рублей), Краснодарском крае (8 тыс. рублей), Карелии (9,2 тыс. рублей) и Адыгее (9,3 тыс. рублей).

"Путешественники на даты со 2 по 4 ноября забронировали на 64% больше загородных объектов, чем в прошлом году. Такая динамика подтверждает тренд на экотуризм в стране", - отмечается в исследовании.

Посуточные квартиры на ноябрьские праздники россияне активнее всего бронируют в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (16%), Краснодарском крае (10%), Москве и Подмосковье (9%), Татарстане и Ставропольском крае (по 7%). Среди самых популярных направлений выгоднее всего снять посуточную квартиру на праздники стоит в Мордовии и Саратовской области (по 3,3 тыс. рублей), Воронежской и Свердловской областях (по 3,4 тыс. рублей), Ставропольском крае (3,6 тыс. рублей), Тюменской и Калининградской областях (по 3,8 тыс. рублей), сообщили в компании.