В Бурятии по федеральному проекту начали разведку месторождений золота и урана

По данным "Росгеологии", в 2025-2027 годах планируется провести работы по геологическому изучению 45 объектов на твердые полезные ископаемые и углеводороды, в том числе с последующей постановкой запасов на госбаланс

УЛАН-УДЭ, 8 октября. /ТАСС/. Разведка месторождений золота и урана ведется в Бурятии в ходе II этапа федерального проекта "Геология: возрождение легенды" (ГВЛ-2). Об этом сказал ТАСС глава республики Алексей Цыденов.

В конце сентября холдинг "Росгеология" в своем Telegram-канале сообщил о начале полевых работ по геологическому изучению объектов на твердые полезные ископаемые в рамках II этапа федерального проекта "Геология: возрождение легенды" (ГВЛ-2). Акцент будет сделан на поиск дефицитных и высоколиквидных металлов, а также алмазов, плавикового шпата, графита и угля.

"Работа идет по урану, золоту, другим полезным ископаемым. Комплексная работа", - сказал Цыденов.

В июне на Петербургском международном экономическом форуме глава региона сообщал ТАСС, что Бурятия заинтересована в проектах по добыче редкоземельных металлов, и что рассматривается возможность освоения Урикского месторождения лития на западе республики. Однако, отметил он, данное месторождение достаточно сложное из-за удаленности, отсутствия энергетической и транспортной инфраструктуры.

По данным "Росгеологии", в 2025-2027 годах планируется провести работы по геологическому изучению 45 объектов на твердые полезные ископаемые (ТПИ) и углеводороды (УВС), в том числе с последующей постановкой запасов на госбаланс. В области поиска и разведки ТПИ в 2025 году стартуют работы по 29 проектам ГВЛ-2 в регионах Сибири и Дальнего Востока: в республиках Саха (Якутия), Тыва, Хакасия и Бурятия, Забайкальском, Красноярском и Хабаровском краях, Чукотском АО, Магаданской и Томской областях.