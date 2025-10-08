Lacoste открывает еще один магазин в России

Марка сохранила свое присутствие в РФ через компании-партнеры

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Французский бренд одежды Lacoste продолжает открывать магазины в России, ближайшее открытие планируется в одном из торговых центров столичного региона до конца 2025 года. Об этом ТАСС сообщила вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Наталия Кермедчиева.

"Французская марка так же, как и некоторые другие международные бренды, сохранила свое присутствие через компании-партнеров. У бренда никогда не было прямых магазинов. Сейчас права на бренд были и остаются у ряда франчайзи. Магазин в ТЦ "Саларис" так же, как и недавнее открытие в ТЦ "Галерея" (Санкт-Петербург - прим. ТАСС), осуществляет компания Eren holding (Les Benjamin, SuperStep, Lacoste). Открытие состоится в конце 2025 года", - сказала собеседница агентства.

Французский бренд, развивающийся в России, управляется турецкой компанией, а турецкие компании продолжают работу в нашей стране, напомнили в СТЦ.

Компания Lacoste была основана в 1933 году французским теннисистом и предпринимателем Жаном Рене Лакостом.