ВТБ тестирует оплату парковок цифровыми рублями

В перспективе клиенты банка смогут при помощи приложения создавать смарт-контракты с третьей формой рубля, сообщили в кредитной организации

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. ВТБ тестирует в Санкт-Петербурге технологию, позволяющую оплачивать "умные" парковки в цифровых рублях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка. Презентация проекта пройдет на "Финополисе-2025" в Сочи на этой неделе.

"Умная" парковка - специальное место для парковки автомобилей, созданное с использованием датчиков и современных технологий для быстрого и удобного поиска парковочных мест.

"ВТБ тестирует технологию смарт-контрактов с оплатой цифровыми рублями на "умных" парковках в Санкт-Петербурге, - отметили в пресс-службе. - В перспективе клиенты ВТБ смогут при помощи приложения банка создавать смарт-контракты с третьей формой рубля - автоматизированные сделки, которые будут срабатывать при наступлении различных условий".

Смарт-контракт сработает, например, при заезде автомобиля на парковку: система автоматически считает номер автомобиля и начнет рассчитывать время использования по актуальному тарифу, который может меняться в зависимости от длительности пребывания, времени суток или загруженности площадки, уточнили в ВТБ. При выезде автомобиля с парковки контракт будет автоматически исполнен, и с пользователя будет списана необходимая сумма в цифровых рублях.

"Смарт-контракты - уже привычная рутина для бизнеса, но они могут значительно экономить время и избавлять от лишних хлопот каждого из нас, сокращая время на повседневные задачи. А в сочетании с технологией цифрового рубля все становится еще проще и прозрачнее. Пример с парковкой показывает: клиенту больше не нужно искать паркомат и стоять в очереди к нему, устанавливать приложение, сохранять парковочный талон или сканировать чеки на выезд", - прокомментировал ТАСС руководитель департамента продуктов розничного бизнеса - старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.

По его словам, такой смарт-контракт "запомнит" парковку и активизируется при следующем визите.

"ВТБ активно тестирует операции в цифровых рублях, проводит пилотные платежи в различных сценариях. По этим пилотам мы видим, что проведение платежей в смарт-контрактах с помощью цифровых рублей - один из наиболее ожидаемых пользователями сценариев использования цифрового рубля", - отметилазаместитель руководителя департамента операционной поддержки бизнеса - старший вице-президент ВТБ Елена Четверикова.

О цифровом рубле

Цифровой рубль планируется ввести в дополнение к наличному и безналичному, он будет эквивалентен этим единицам. У каждого цифрового рубля будет уникальный цифровой код, а использование валюты позволит ускорить переводы и повысить прозрачность расходования госсредств.

Первым зарплату в цифровом рубле уже получил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Депутат протестировал систему, совершив переводы и платежи: перечислил средства в благотворительные фонды "Линия жизни" и "Детские деревни SOS", а также оплатил заказ в московском кафе с помощью QR-кода.

Массовое распространение цифрового рубля запланировано с сентября 2026 года. В течение последующих двух лет систему планируют внедрить все кредитные организации, а также большинство торговых предприятий.