Алиханов: первый полет импортозамещенного МС-21 состоится в ближайшее время

Машина проходит проверки, указал глава Минпромторга России

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Летные испытания полностью импортозамещенного самолета МС-21 должны начаться в ближайшее время, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Машина проходит проверки в летно-испытательном комплексе и в ближайшее время присоединится к программе летных испытаний", - сказал он.

По словам министра, до конца года планируется завершить обновление комплексной программы развития авиационной отрасли (КПГА), при этом первый полет полностью импортозамещенного самолета МС-21 № 0013 является одной из ключевых точек сертификационных испытаний в рамках программы.

"По результатам стратегической сессии у председателя правительства РФ Михаила Мишустина, состоявшейся в июле, совместно с коллегами из транспортного блока и предприятиями промышленности по мере прохождения ключевых точек сертификационных испытаний уточняем прогнозы производства и планы по закупке воздушных судов. Ожидаем, что откорректированная программа появится ближе к концу 2025 года", - отметил Алиханов.

МС-21 - отечественный проект ближне- и среднемагистрального пассажирского самолета, который должен прийти на смену Ту-154 и семейству Ту-204 на российском рынке. Он также сможет быть альтернативой самолетам зарубежного производства. МС-21 предназначен для перевозки пассажиров, багажа и грузов на внутренних и международных авиалиниях. Самолет рассчитан на полеты на расстояния до 5,1 тыс. км.

Воздушное судно также может получить дальнемагистральную версию.