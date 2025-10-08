Предложения по финансированию закупки авиатехники направят кабмину в 2025 году

Обновить комплексную программу развития авиационной отрасли планируется до конца 2025 года, сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Ведомства и лизинговые компании готовят предложения по финансированию закупки самолетов и вертолетов и до конца 2025 года направят их в правительство РФ, сообщил журналистам глава Минпромторга Антон Алиханов.

"Параллельно мы совместно с Минфином и лизинговыми компаниями готовим предложения по финансированию проектов по закупке самолетов и вертолетов. Рассчитываем в этом году выйти с конкретными предложениями в правительство", - сказал он.

Обновить комплексную программу развития авиационной отрасли (КПГА) планируется до конца года, отметил министр.

Действующая редакция комплексной программы развития авиаотрасли до 2030 года предполагает поставку 990 самолетов для нужд гражданской авиации, из них 142 единицы SSJ New, 270 единиц МС-21-310, 51 единица Ил-114-300, 113 единиц Ту-214, 12 единиц Ил-96-300, 105 единиц ТВРС-44 "Ладога", 158 единиц "Освей" (ЛМС-192) и 139 единиц "Байкал" (ЛМС-901).