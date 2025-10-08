В Карелии этнопарк "Вулкан Варио" ожидает в 2026 году рост турпотока в 10 раз

Этот проект может стать стать новой точкой притяжения для туристов, как горный парк "Рускеала" в Сортавальском округе, считает основатель Сергей Егоров

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 октября. /ТАСС/. Этнопарк "Вулкан Варио", открытый в мае на базе горнолыжного курорта "Ялгора" в Прионежском районе, ожидает рост турпотока с 14 тыс. до 140 тыс. человек уже в следующем году. Обеспечить такой рост позволят организованные автобусные туры, рассказал ТАСС основатель проекта Сергей Егоров.

"За лето у нас около 14 тысяч человек было. К сожалению, пока приезжали только индивидуальные посетители. Я предполагаю, что в следующем году в десятки раз может быть обеспечен рост, но при условии, что собственник будет соблюдать наши рекомендации и предварительно проведет работы с туристическими компаниями уже в этом году. Тогда, в принципе, число посетителей может вырасти до 100-140 тысяч посетителей за счет автобусных туров", - рассказал собеседник агентства.

Проект "Вулкан Варио" был разработан для увеличения турпотока в "Ялгору" в сезоны, когда курорт посещает меньше людей. Команда создала его концепцию и за четыре месяца построила лестницы, тропинки, смотровые площадки и различные инсталляции. Также Сергей Егоров написал легенду на манер карельских эпосов и придумал собственных героев. С их помощью гости этнопарка могут узнать о народах республики, ее природе и истории.

В настоящее время реализована лишь часть проекта. При дальнейшем строительстве маршрут будет закольцован, чтобы в конце посетители приходили к ресторану или на берег Онежского озера. Такой проект мог бы стать новой точкой притяжения для туристов, как горный парк "Рускеала" в Сортавальском округе, считает Сергей Егоров.

"Если все это реализовать, то проект может 100% быть на одном уровне с горным парком "Рускеала" в Сортавальском округе. Территория позволяет. Рядом берег Онежского озера, около 35 км различных троп", - рассказал Егоров.

По данным властей Карелии, по итогам семи месяцев этого года республику посетили почти 830 тыс. туристов, что на 44% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Налоговые поступления в бюджет региона от гостиниц и турфирм выросли на 23% по итогам восьми месяцев и составили 292 млн рублей.