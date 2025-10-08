Торги на Гонконгской бирже открылись падением акций

По мнению экспертов, инвесторы демонстрируют осторожность на фоне опасений, что бум искусственного интеллекта привел к тому, что рынок ИИ рискует перегреться и превратиться в пузырь

Редакция сайта ТАСС

ГОНКОНГ, 8 октября. /ТАСС/. Ключевой индекс Гонконгской биржи Hang Seng опустился после начала торгов на 287,78 пункта (минус 1,07%), до отметки 26 669,99. Торги возобновились после однодневного перерыва, который был сделан в связи с Праздником середины осени.

Снижаются и другие гонконгские индексы. Hang Seng China Enterprises, который отражает общую эффективность ценных бумаг материкового Китая, котирующихся в Гонконге, опустился на 99,43 пункта (на 1,04%), до 9 473,95. Снижение показал и Hang Seng Tech, отражающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний, опустившись на 1,09% (минус 71,49 пункта), до 6 478,81 пункта.

По мнению биржевых брокеров, инвесторы демонстрируют осторожность на фоне опасений, что бум искусственного интеллекта привел к тому, что рынок ИИ рискует перегреться и превратиться в пузырь. Поэтому снижение демонстрируют акции высокотехнологических компаний.