Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум

Она поднялась выше отметки $4 050 за тройскую унцию

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки $4 050 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

По данным на 08:05 мск, цена на драгметалл составляла $4 051,8 за тройскую унцию (+0,36%). К 08:15 мск стоимость золота ускорила рост и торговалась на уровне $4 052,7 за тройскую унцию (+0,38%).