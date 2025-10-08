FT: ЕС хочет вынудить Бельгию разрешить использование активов России

Высокопоставленные дипломаты сообщили газете, что "терпение бельгийских чиновников на исходе"

Редакция сайта ТАСС

Здание штаб-квартиры Euroclear © IMAGO/ Werner Lerooy via Reuters Connect

ЛОНДОН, 8 октября. /ТАСС/. ЕС усилил давление на Бельгию и на находящуюся там площадку Euroclear для получения разрешения на использование замороженных российских активов для предоставления "репарационного кредита" Украине. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

Ранее депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

"Бельгия три года утверждала, что Euroclear является бельгийской компанией, как и выгода от ее деятельности. Теперь, когда она хочет разделить риски, она утверждает, что Euroclear является европейской компанией", - сказал неназванный дипломат ЕС.

Другие высокопоставленные дипломаты сообщества отметили, что "терпение бельгийских чиновников на исходе" и они могут согласиться на использование средств РФ. Еще один европейский чиновник высказал мнение, что в этом контексте "риски для Бельгии крайне ограничены". По его словам, это "не значит, что рисков нет вообще", но они "управляемы".

Ожидается, что ЕС договорится о предоставлении "репарационного кредита" Украине к декабрю 2025 года, а первые выплаты запланированы на второй квартал 2026 года.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер потребовал полных юридических гарантий от всего ЕС для экспроприации активов РФ. По данным источников FT, его позиция "вызвала раздражение" некоторых коллег на неформальном саммите ЕС в Копенгагене. Они указали, что Бельгия делает недостаточно для поддержки Украины. Чиновники в самом королевстве поддержали премьера, заявив, что он поступает так для "защиты национальных интересов".

О замороженных активах

10 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Украине. Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства Западом замороженных российских резервов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.