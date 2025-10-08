В аэропорту Волгограда задерживаются шесть рейсов

На вылет задержан один авиарейс в Москву и два в Калининград

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 8 октября. /ТАСС/. Вылет и прилет шести рейсов задерживаются в международном аэропорту Волгограда, следует из онлайн-табло.

Ранее Росавиация сообщала о введении ограничений для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Волгограда, они действовали с 00:13 мск до 05:31 мск 8 октября.

Согласно онлайн-табло, задержаны на вылет рейс в Москву и два рейса в Калининград. На прилет задержаны по одному рейсу из Махачкалы, Москвы и Сочи.

В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, выполнявший рейс в Волгоград.