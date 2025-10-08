В Турции не загрузили 207 мест багажа на двух рейсах во Внуково

Проблема возникла у Turkish Airlines и лоукостера AJet

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Авиакомпания Turkish Airlines и лоукостер AJet не загрузили 207 мест багажа на двух рейсах из Даламана и Стамбула во Внуково, сообщил московский аэропорт Внуково.

"Если вы прилетели рейсом авиакомпании Turkish Airlines TK-3104 из Даламана и рейсом авиакомпании Ajet VF 277 из Стамбула, уведомляем о задержке доставки багажа. К сожалению, 207 единиц багажа не были загружены на ваши рейсы в аэропортах отправления. Авиаперевозчики принимают меры, чтобы как можно скорее доставить ваш багаж", - говорится в сообщении.

Авиагавань отметила, что багаж рейса TK-3104 отправят рейсом TK-417 из Стамбула 8 октября в 13:10 мск. Багаж рейса VF 277 будет отправлен рейсом VF 275, вылетающим из Стамбула 9 октября в 00:30 мск. Во Внуково уточнили, что информацию о порядке получения багажа можно узнать на сайте авиаперевозчиков, а также по телефону службы розыска багажа, которая работает круглосуточно.

Как отмечают в аэропорту, авиаперевозчики приносят искренние извинения за доставленные неудобства.