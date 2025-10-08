ВАРПЭ: продажи красной икры перед Новым годом вырастут по сравнению с 2024 годом

Путина уже подходит к концу, добыли около 335 тыс. тонн, рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Продажи красной икры в России в предновогодний период в 2025 году будут выше, чем в 2024 году, сообщили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

"К концу календарного года динамика продаж может измениться. Основной сезон продаж красной икры - предновогодний период - и в этом году мы ожидаем рост продаж по сравнению с показателями антирекордного 2024 года. В прошлом году была худшая за 20 лет путина, несколько мощных спекулятивных атак, которые подбросили цены до рекордных значений. В этом году ситуация лучше: путина уже подходит к концу, добыто около 335 тыс. тонн, на 42% больше, чем за всю путину прошлого года. Прогнозируемый объем икры (в сырце) по итогам путины - 21 тыс. тонн, на 31% больше, чем в прошлом году. Цены достаточно быстро стабилизировались", - рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Он отметил, что в соотношении "цена - престижность" красная икра занимает самую выгодную маркетинговую нишу в России, оставаясь наиболее популярной среди потребителей.

"По оценкам ВАРПЭ, объем икорного рынка в стране колеблется от года в год в зависимости от вылова, но усреднено - в коридоре 17-20 тыс. тонн. 2/3 - лососевая икра, остальное - щучья, сельдевая, минтаевая, мойвы, трески, и совсем чуть-чуть - осетровая", - добавил президент ВАРПЭ.

В пресс-службе ВАРПЭ рассказали, что изменения на российском рынке красной икры станут одной из тем предстоящего Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге.